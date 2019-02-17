В Страшенах завершают строительство нового моста

В Страшенах завершают строительство нового моста через автотрассу и железную дорогу. Местные жители давно этого ждут - старый мост настолько изношен, что люди боятся на него подниматься. Многие рискуют, перебегая дорогу и проходя по путям.

"Когда проезжают поезда и крупнотоннажные грузовики, мост трясется, страшно становится. Вечером, когда возвращаюсь с работы, ничего не видно, потому что нет освещения. Хорошо, что строят новый".

"Бывает страшно, особенно если смотреть сквозь эти трещины. Зимой - в снег и гололед - тоже неприятно".

"Я помню, как строили этот мост. Его сдали в эксплуатацию в 73-м году. И вот, дожил до строительства нового. Скорее бы его открыли".

Строительство начали еще в 2016 году, и в срок не уложились. Месяц назад в Страшенах побывал глава кабмина, потребовавший ускорить работу.

"Когда завершим сборку, сделаем бетонные лестницы. Затем все покрасим и установим фонари".

"Единственная возможность разгрузить дороги - это подземные и надземные переходы. И если говорить непосредственно о транспорте, то нужны многоуровневые перекрёстки", - сказал кандидат в депутаты ДПМ по 20 округу Павел Филип.

На строительства моста в 16 году выделили 9 млн леев. Еще три миллиона добавили на отделочные работы. Когда будет готов новый мост, старый снесут.