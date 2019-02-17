В Венеции проходит традиционный карнавал масок

В итальянской Венеции начался традиционный карнавал масок. Открыли его концертом и парадом исторических костюмов.

Венецианский карнавал ежегодно привлекает огромное количество туристов со всего мира.

"Больше всего понравился огромный шар, который плыл по поверхности воды."

"Здесь очень много интересного, очень красивая музыка. Люди очень приветливые. Мы несколько раз терялись в толпе, но нам сразу же приходили на помощь прохожие."

Продлится карнавал до пятого марта. Все это время на улицах Венеции будут устраивать концерты под открытым небом и организуют парад гондол. Карнавал берёт своё начало с 1162 года. Через 700 лет празднования прекратили. Его снова стали проводить с 1979 года.