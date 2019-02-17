Британские ученые установили, что мозг "жаворонков" и "сов" работает по-разному

У тех, кто просыпается рано, и у тех, кто предпочитает вставать и ложиться поздно, мозг функционирует по-разному в течение дня, утверждают британские ученые.

Исследования проходили в Центре изучения жизнедеятельности мозга человека в Бирмингеме, где ученые сканировали мозг "сов", которые ложились примерно в 2.30 ночи и просыпались в среднем в 10.15 утра, а также мозг "жаворонков", придерживавшихся принципиально иного режима - они ложились до 23.00 и просыпались в 6.30, передает УНИАН.

Тесты проводились в промежутке с 8 утра до 8 вечера. Выяснилось, что мозг ведущих ночной образ жизни имеет гораздо меньшую рабочую плотность нейронных связей в том, что касается поддержания осознанного состояния. У "сов" также отмечались более замедленные реакции, сонливость и снижение внимания.

Как отмечают ученые, эти показатели свидетельствуют о том, что "совы" страдают от нагрузок, которые возлагает на человека режим обычного рабочего дня.

Они призывают более углубленно исследовать этот феномен, чтобы понять последствия для здоровья, которые получают "совы", выполняя режим труда или учебы, для которого они не очень хорошо приспособлены.

Ученые отобрали 38 человек - как "сов", так и "жаворонков" - и исследовали их мозговую деятельность в состоянии покоя при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Затем в дневное время волонтеры проделывали различные задания и регистрировали свой уровень сонливости в разное время в течение дня.

"Жаворонки" были менее сонливы и отличались самой быстрой реакцией во время проведения утренних тестов. Они также отличались лучшей работоспособностью, чем "совы".

И наоборот: "совы" были наименее сонливы в 20:00, и именно в это время у них отмечалась самая быстрая за день реакция, однако в целом с заданиями они справлялись не лучше, чем любители встать пораньше.

При этом плотность нейронных связей в той области мозга, которая предсказывает лучшую работоспособность и наименьшую сонливость, была значительно выше у "жаворонков" во все временные отрезки, что заставляет предположить, что у "сов" эти нейронные связи ослаблены на протяжении всего рабочего дня.

Как отмечает руководитель научной группы Элиза Фейсер-Чайлдс, это может в какой-то мере быть результатом того, что "совы" всю жизнь вынуждены вести не подходящий им образ жизни.

"Ночные совы" во время учебы в школе должны рано вставать, потом они должны подниматься, чтобы идти на работу, то есть они постоянно должны идти поперек своих желаний и внутреннего ритма", - говорит она.

Руководитель группы полагает, что назрела необходимость лучшего понимания того, как режим раннего пробуждения перед школой или работой воздействует на здоровье и продуктивность тех, кому он не подходит.

По статистике, около 40-50% населения высказывают предпочтение позже ложиться спать и позже вставать - то есть примерно после 8:20 утра.

"Типичный день может продолжаться с 9 утра до 5 вечера, однако для "совы" это может проявиться в сниженной работоспособности по утрам, более низкой плотности нейронных связей в областях мозга, связанных с сознанием и восприятием, и в повышенной сонливости", - говорит Фейсер-Чайлдс.

"Если мы, общество, сумели бы стать более гибкими в отношении того, как мы управляем нашим временем, то мы могли бы достичь гораздо большего в том, что касается увеличения продуктивности и снижения рисков для здоровья", - отмечает врач.

Впрочем, это исследование нельзя назвать всеобъемлющим, поскольку в нем, к примеру, не учитывался общий стиль жизни волонтёров, что тоже может иметь воздействие на интеллектуальные показатели.

Невролог из лондонского King's College Алекс Несбитт (не участвовал в исследовании) отмечает, что полученные учеными в Бирмингеме данные подтверждают известный факт, что на мозговую деятельность человека влияет не только время дня, но и его собственные биологические часы.

"Становится все более очевидно,что эти факторы играют роль, в то время как на людей повсеместно насаждается режим с 9 до 5", - отмечает Несбитт.





