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Из района рухнувшей дамбы в Бразилии снова эвакуируют людей
// фото: Twitter/China Xinhua News‏
11:23, 17 Feb 2019
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В районе прорвавшейся плотины в бразильском штате Минас-Жерайс идёт эвакуация. Горнодобывающая компания Vale, на территории которой произошла трагедия, решила вывезти из окрестностей около 200 человек. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Эвакуацию начали как меру предосторожности после отчётов специализированных консультационных компаний, передает life.

25 января 2019 года в районе муниципалитета Брумадинью прорвало дамбу. Грязная вода хлынула на расположенные поблизости жилые дома. Личности 156 жертв уже опознали. Ещё 160 человек числятся пропавшими без вести.




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