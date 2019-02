Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.



Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY