Датская полиция объявила в розыск кенгуру

Полиция датского региона Южный Ютланд разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру, сообщили в воскресенье представители правоохранительных органов.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", - говорится в сообщении в Twitter.

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное, пишет РИА Новости.

"С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем", - цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова (Henrik Sønderskov) Sveriges Radio. Он добавил, что животное находится на свободе с вечера субботы.