Могилу Карла Маркса вновь осквернили в Лондоне

Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

Как пишет газета Evening Standard, факт вандализма выявил Максвелл Блоуфилд, пресс-секретарь Британского музея, в читальном зале которого работал Маркс.

Вандалы сделали надписи красной краской относительно самого Маркса и его идей, а также разбили мемориальную табличку, пишет Известия.

В частности, там написано, что философ — «архитектор геноцида, террора и массового угнетения», а его идеи — «идеология голодных и доктрина ненависти».

Аккаунт Хайгейтского кладбища в Twitter выразил сожаление по данному факту, назвав осквернение «бессмысленностью, глупостью и невежеством».

«Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать», — сказано в сообщении.