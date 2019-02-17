Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.
Как пишет газета Evening Standard, факт вандализма выявил Максвелл Блоуфилд, пресс-секретарь Британского музея, в читальном зале которого работал Маркс.
Вандалы сделали надписи красной краской относительно самого Маркса и его идей, а также разбили мемориальную табличку, пишет Известия.
В частности, там написано, что философ — «архитектор геноцида, террора и массового угнетения», а его идеи — «идеология голодных и доктрина ненависти».
Аккаунт Хайгейтского кладбища в Twitter выразил сожаление по данному факту, назвав осквернение «бессмысленностью, глупостью и невежеством».
«Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать», — сказано в сообщении.
Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy— Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) February 16, 2019
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