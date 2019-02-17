В Гонконге задумали создать "умные" тюрьмы

Управление исправительной службы Гонконга рассказало о планах организовать "умные" тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем. О новом проекте сообщила газета South China Morning Post.

"Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей", — заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.

Власти Гонконга планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред, пишет Известия.

Помимо этого, управление исправительной службы Гонконга тестирует специальных роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, где некоторые нарушители делают тайники с наркотиками. Пока эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.