В селе Логанешты Хынчештского района закончили реконструкцию местной церкви. Ее освятили и назвали в честь святых архангелов Михаила и Гавриила. Первую службу провела группа священников во главе с епископом Унгенским и Ниспоренским Петром.
Реконструкцию церкви начали три года назад.
"Нужно было удалить старую штукатурку до самого камня, и заштукатурить заново. Хорошо, что нашлись ктиторы в селе, которые протянули нам руку помощи", - сказал епископ Унгенский и Ниспоренский Петр.
Внесли свою лепту и местные жители.
"Все приложили руку, и пенсионеры, и дети, и млад и стар. И добились такого хорошего результата."
"Все отремонтировали, и внутри и снаружи. До сих пор все было в другом состоянии. Мы очень рады."
"Очень красивая церковь, все люди помогали, кто чем мог. Мы даже не ожидали, что получится так красиво."
Часть расходов покрыли местные предприниматели.
"Я уже 15 лет являюсь основателем этой церкви, и это уже второй сделанный здесь ремонт", - сказал ктитор церкви "Святых архангелов Михаила и Гавриила" Василий Гаджиу.
Открыли на территории церкви и социальную столовую, где будут кормить пожилых и малообеспеченных людей.
На реконструкцию церкви и открытие социальной столовой потратили более двух миллионов леев.
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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