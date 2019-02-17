Всегда закрывайте дверь. Пожарный дал простой совет, который может спасти жизнь

Пожарный департамент Коннектикута, США, поделился в "Фейсбуке" двумя снимками с недавнего происшествия, подчеркнув, что именно поэтому всегда нужно закрывать дверь в комнату на ночь, пишет Daily Mail.

Никогда не знаешь, что может спасти тебе жизнь при пожаре, пока не окажешься в этой страшной ситуации. Поэтому пожарные Коннектикута решили по возможности предотвратить трагедию и показать на фото, как такая простая вещь, как закрытая дверь, может спасти вам жизнь, пишет life.



Фото: Facebook/Town Of New Fairfield's Fire Marshal's Office

В недавнем пожаре, с которым бригада, конечно же, успешно справилась, с семьёй ничего страшного не случилось по одной простой причине — они на ночь закрыли дверь в комнату. На фото видно, как прокоптилась и обгорела дверь с той стороны, где был огонь. Но внутренняя сторона осталась нетронутой.



Фото: Facebook/Town Of New Fairfield's Fire Marshal's Office

Безусловно, дым всё равно проникал в закрытую комнату, но большая его часть оставалась отрезанной в коридоре. Поэтому, подчеркнули в департаменте, плотно закрытая дверь всегда поможет выиграть время до приезда пожарных.