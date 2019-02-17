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12 жутких фото из заброшенных диснеевских парков
// фото: standardstealth.com
13:56, 17 Feb 2019
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Сюда многие годы не ступала нога человека. Всему виной — смертельные бактерии, ядовитые медузы и снижение интереса.

"Остров Дискавери" на озере Бэй в штате Флорида открылся для посетителей в 1974 году. До 1978 года он носил название "Остров Сокровищ", сообщает life.

Фото: © standardstealth.comФото: © standardstealth.com

На острове обитали редкие виды животных. Для туристов, которых привозили сюда на катерах, был оборудован пляж.

Фото: © standardstealth.comФото: © standardstealth.com

Курорт закрыли в 1999 году. Всех животных вывезли в тематический парк Disney World's Animal Kingdom. Туристам запретили высаживаться на острове.

Фото: © standardstealth.comФото: © standardstealth.com

Среди причин закрытия проекта называли наличие в прибрежных водах опасных для человека бактерий и аллигаторов. Сейчас остров полностью заброшен.

Фото: © standardstealth.comФото: © standardstealth.com

Неподалёку от "Острова Дискавери" расположен первый диснеевский аквапарк — Disney's River Country. Его открыли в 1976-м, но в 2001-м закрыли навсегда.

Фото: © Seph LawlessФото: © Seph Lawless

Парк считался крайне успешным проектом. Всё изменилось в 1980-м, когда здесь погиб первый ребёнок. Его атаковала ядовитая пресноводная амёба.

Фото: © Seph LawlessФото: © Seph Lawless

Два года спустя погиб ещё один мальчик: он утонул, скатившись с горки. Местные охранники признавались, что спасать детей им приходилось ежедневно.

Фото: © Seph LawlessФото: © Seph Lawless

Третья трагедия случилась в 1989-м, когда здесь снова утонул ребёнок. В 2001 году парк закрыли на реконструкцию, которая так и не началась.

Фото: © Seph LawlessФото: © Seph Lawless

Парк аттракционов Nara Dreamland в Японии официально не относится к диснеевским, но был построен с оглядкой на лучшие заокеанские образцы.

Фото: © Wikimedia CommonsФото: © Wikimedia Commons

Парк с большой помпой открыли в 1961-м, но сейчас здесь тоже царит запустение. Из-за резкого снижения посещаемости его пришлось закрыть в 2006 году.

Фото: © timetravelturtle.comФото: © timetravelturtle.com

Раньше здесь было весело, а теперь жутко.

Фото: © timetravelturtle.comФото: © timetravelturtle.com

Все аттракционы остались на своих местах, постепенно ржавея и разрушаясь. Так волшебная страна превратилась в груду ненужного хлама.

Фото: © timetravelturtle.comФото: © timetravelturtle.com




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