Серьезная авария в Фалештском районе: четыре человека пострадали

Сегодня, 17 февраля, в 7:00 в Фалештском районе произошло крупное ДТП.

26-летний водитель Ford Fusion из-за высокой скорости не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Кроме водителя в автомобиле находились еще три пассажира, пишет baltionline.md.

ДТП произошло на трассе M-5, недалеко от села Марандэны.

К счастью, водитель и пассажиры остались живы, но с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Полиция расследует все обстоятельства аварии.



