Башаров узнал о своем разводе из Интернета

Елизавета Башарова вчера написала пост в Instagram, в котором сообщила, что разводится со своим мужем, популярным актером Маратом Башаровым, потому что больше не в силах терпеть его алкоголизм.

Выяснилось, что сам Башаров был не в курсе происходящего, потому что его жена сейчас с сыном и подругой отдыхает в Таиланде, сам он – зарабатывает деньги в Москве, пишет Вести.ru.

Актер возмущен. Он заявил, что непременно потребует от Елизаветы не носить больше фамилию Башарова. Неизвестно, будет ли он теперь пытаться примириться с супругой.

Примечательно, что предыдущая жена Башарова Екатерина Архарова не раз жаловалась на алкоголизм мужа и его рукоприкладство, сообщает Starhit.