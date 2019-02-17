Около 900 случаев заболевания ВИЧ выявили в 2018 году в Молдове

Около 900 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией выявили в прошлом году в Молдове. По словам специалистов, многие люди порой даже не знают, что больны.

Житель Бельц Федор Фиалковский узнал, что у него ВИЧ 10 лет назад.

"В моем положении тогда - нужно было прийти к доктору и сказать "Все, я умираю" и только тогда возможно бы назначили терапию. Сейчас неважно какой у тебя показатель вирусной нагрузки или иммунитета. Сегодня так - выявили болезнь и тебе сразу дают терапию и это классно", - сказал житель Бельц Федор Фиалковский.

Сейчас на учете у врачей стоят 9400 пациентов с ВИЧ-инфекцией.

"В 2018 году мы выявили 905 новых случаев, мы видим что это на 70 человек больше, чем годом раннее. С одной стороны это нас расстраивает, это говорит о том, что ВИЧ-инфекция передается. С другой стороны это и хороший показатель, потому что мы знаем что только половина из тех, кто живет с ВИЧ знают о своем диагнозе", - сказала врач Светлана Попович.

Врачи отмечают, что за последний год выросло и число пациентов, которые принимают лечение. В 2017 году и х было 5100, в 2018 - уже 5900.

"Есть еще один показатель, который отображает приверженность к АРВ-терапии. Он говорит, что люди очень дисциплинированно пьют лекарства, которые им предоставляют абсолютно бесплатно. Что по сути позволяет им жить полноценной, счастливой жизнью, дожить до глубокой старости и быть безопасными для окружающих", - сказал директор ассоциации "Позитивная инициатива" Руслан Поверга.

Тест на ВИЧ можно сдать в любом медучреждении страны.

"Каждый человек должен сдать тест на ВИЧ для того, чтобы он понимал -что у него со здоровьем и как он себя чувствует. Тогда он защищен, когда он знает о своем статусе. Или ВИЧ-позтивный, или не ВИЧ-позитивный - он знает, что он сдал кровь и у него все хорошо, и он живет спокойно", - сказал консультант проекта Андрей Столяренко.

А в аптеках страны продают специальные экспресс-тесты.