В 2018 году экспорт молдавских товаров превысил 2,5 миллиарда долларов

Молдавские производители поставляют за рубеж все больше отечественной продукции. В прошлом году экспорт товаров превысил два с половиной миллиарда долларов. Это на 12% больше, чем в 2017. Таковы данные Национального бюро статистики.

Основным рынком сбыта по-прежнему остается Евросоюз. В 2018 году объем экспорта в европейские страны достиг почти двух миллиардов долларов. Это более чем на 16,5% больше, чем в 2017. А вот поставки в страны СНГ, наоборот, снизились почти на 10% и составили всего 416 миллионов долларов.

Экспорт отечественных товаров составил миллиард 800 миллионов долларов. Это примерно на 13% больше, чем в 2017. А реэкспорт иностранных товаров увеличился на 9% и достиг 900 миллионов долларов.

Большим спросом за границей пользуются отечественная лакокрасочная продукция, электрооборудование и изделия из дерева.