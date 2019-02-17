Ученые посоветовали продукты от жира на животе

Многие люди мечтают избавиться от жировых отложений, которые нарастают на животе и бедрах. И не только из эстетических соображений. Известно, что висцеральный (глубинный) жир, который накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, несет опасность для организма. Ученые заявляют, что избавиться от него поможет питание, включающее большое количество белка, пишет британский таблоид Express.

Диетологи говорят, что белок помогает ускорять обмен веществ в организме человека, а также уменьшает тягу к еде на 60 процентов. Поэтому они рекомендуют включать в ежедневный рацион продукты, богатые белком: яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль, пишет Вести.ru.

Людям, которые хотят сбросить лишний вес, также следует есть побольше продуктов, богатых клетчаткой. Вместе с тем им нужно отказаться от сладкого и быстрых углеводов.

Рекомендованы умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание. Что же касается интенсивных тренировок в спортзале, специалисты напоминают, что в результате лишний жир сперва уходит с непроблемных зон: рук, груди, спины, — а живот и бедра худеют в последнюю очередь.