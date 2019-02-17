В конкурсе по робототехнике приняли участие более 500 детей со всей страны

Более пятисот детей со всей страны собрались на конкурсе по робототехнике. Молодые участники соревновались в умении создать самых умных и оригинальных роботов, готовых исследовать космическое пространство. Любители лего признают, что работать было непросто, учитывая большую конкуренцию и непростые задачи. Ну а имя победителя станет известно лишь в марте, ему выпадет шанс представить нашу страну на международном соревновании в этой области.

Самое непростое задание для участников - за две с половиной минуты роботы должны выполнить автономно как можно больше задач на игровом столе, симулирующие различные проблемы и ситуации из реальной жизни, передате canal3.

"Это самое сложное приложение для робота, которое я сделал. Оно запрограммировано выполнять четыре миссии. Я участвую во второй раз в этом конкурсе, был и в прошлом году и рад что это сделал, потому что в этом году у меня больше опыта".

Будущие инженеры признаются, что робототехника для них - это больше чем увлечение.

"Это просто супер. Набираешься нового опыта, многому учишься".

"Можете увидеть водоросли, которые мы будет выращивать в космосе. Это будет основано на центростремительной силе, там будут определенные импульсы и можно будет выращивать водоросли".

Среди участников была и команда девушек.

"Это необычно, команда состоящая исключительно из девочек, мы хотим всем показать, что также разбираемся в этой области. Участвуем в третий раз и не собираемся сдаваться пока не получим то что хотим".

Организаторов поразило умение и талант участников полуфинала.

"Благодаря программе по робототехнике мы хотим привлечь интерес детей к областям науки и техники, инженерии, поскольку знания в этой области будут особенно востребованы".

FIRST LEGO League - это крупнейшее международное соревнование в области технологий и робототехники. В нашей стране конкурс проходит в пятый раз. В Молдове около 5 тысяч детей изучают робототехнику.