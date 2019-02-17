Blue Air и Tarоm подписали соглашения о защите пассажиров в случае задержек при регистрации на рейсы с пересадкой

Хорошая новость для клиентов авиакомпаний Blue Air и Tarоm. Они подписали соглашения о защите пассажиров в случае задержек и отмены формальностей при регистрации на рейсы с пересадкой.

Таким образом, на общих маршрутах и в пределах имеющихся мест авиаперевозчик обязуется принимать билеты пассажиров партнёра и перевозить в выбранный пункт назначения. К примеру, если пассажир делает пересадку с самолета компании Blue Air на лайнер Tarom, ему больше не нужно регистрироваться. А транспортировка багажа от одного летательного аппарата на другой будет обеспечена без участия туриста, передает canal3. Более того, в случае задержки рейса или технических сбоев одна из компаний может забрать пассажиров другой.

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