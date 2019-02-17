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Детские зубы расскажут о психическом здоровье
// фото: из открытых источников
16:46, 17 Feb 2019
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По состоянию эмали зубов у детей можно судить о вероятности развития серьёзных психических патологий — шизофрении, биполярного расстройства и некоторых других. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на научный труд учёных из США.

Исследование показало, что зубы могут быть использованы для выявления тех детей, кто подвержен риску развития проблем психического характера. Раннее выявление предрасположенности позволит детям и подросткам получить психологическую помощь до момента манифестации — первого проявления болезни психики, передает news.ru.

Доктор Эрин Данн из Массачусетской больницы общего профиля в течение нескольких лет анализировала молочные зубы и психическое здоровье 37 детей. Исследователи изучили резцы — острые зубы в передней части рта, которые начинают формироваться ещё во время беременности. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне, округ Колумбия. Было выявлено, что у детей с более тонкой зубной эмалью чаще возникали агрессия, невнимательность, импульсивность и враждебность.

"Научное сообщество потратило десятилетия, пытаясь найти способы выявления людей, особенно детей, которые подвергаются риску возникновения проблем с психическим здоровьем в будущем, — говорит Данн. — Если бы зубы могли раскрыть эту тайну психиатрам, это был бы прорыв. Антропологи или археологи всё время сосредотачиваются на зубах. Но для исследователей в области психического здоровья это нечто новое".

Помимо состояния эмали предикторами развития психических болезней являются скрежетание зубами во сне, а также низкий социально-экономический статус семьи. Зубы при этом отражают уровень воспитания ребёнка, могут помочь выявить качество его питания и уровень стресса.

Между тем в Англии каждый десятый ребёнок начальной школы имеет как минимум одно психическое расстройство, приводит издание цифры из Digital show Национального общества здоровья (NHS). В старших классах число расстройств возрастает — они встречаются уже у одного из семи подростков. В колледже эта цифра ещё выше — один из шести.




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