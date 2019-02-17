Жителей Буюкан напугал разбитый вдребезги автомобиль с пятнами крови. ФОТО

Автомобиль с разбитым лобовым стеклом и многочисленными пятнами крови напугал жителей столичного сектора Буюканы.

Этим утром очевидцы опубликовали в сети шокирующие фото. В одном из дворов на улице Онисефор Гибу был обнаружен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и пятнами крови.

По предварительным данным, накануне вечером между владельцем автомобиля и его возлюбленной вспыхнула ссора. В порыве гнева девушка схватила первую попавшуюся под руки палку и разбила машину молодого человека. При этом она сильно поранилась от чего на стекле остались пятна крови.

Обстоятельства инцидента выясняются.