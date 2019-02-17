Бойцы батальона Fulger организовали собственную музыкальную группу

Бойцы батальона специального назначения Fulger организовали собственную музыкальную группу. В квинтет входят пять человек - трое мужчин и две женщины.

Нам предложили создать свою группу. Ежедневную службу мы начинаем как и остальные сотрудники, занимаемся спортом, потом уже музыкой", - сказал руководитель группы Fulger Валентин Паланчика.

Участники квинтета собираются на репетиции каждый день.

"Наш батальон значит для нас очень много, это как дом. Мы стараемся достучаться до людей не только правилами и ограничениями, но и красивой музыкой", - сказала участница группы Fulger Даниела Канду.

"Я играю на клавишных, занимаюсь аранжировкой. Не хочу хвастаться, но легче назвать тех, кому я не делал музыкальную аранжировку. Работал и с артистами из-за Прута, с Анастасией Лазарюк и Фуего", - сказал участник группы Fulger Лилиан Влас.

И хоть все участники группы увлечены одним хоббии - музыкой, но и между ними иногда возникают разногласия.

"Иногда бывают споры из-за некоторых идей. Однако в итоге мы все же находим компромисс и приходим к единому мнению", - сказала участница группы Fulger Вероника Берлински.

Не обходится в группе и без забавных случаев.

"У каждого артиста случаются курьезы. Мы выехали из дома и забыли тарелки. И мы, бывает, устаем. Работа очень интенсивная. Но мы никогда не обижаемся друг на друга", - сказал участник группы Fulger Драгош Константин.







