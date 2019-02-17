Новое почтовое отделение, отвечающее всем стандартам, открыли в Дурлештах. Его оснастили новой мебелью и оборудованием. Марианна Рацэ руководит местным почтовым отделением свыше 11 лет. Она говорит, что новое отделение более просторное и комфортное.
"У нас не было доступа к туалету. Когда мы утром приходили, в ведрах вместо воды был лед. Мы каждый день заходили в новое здание и думали, когда мы уже переедем", - сказала начальник почтового отделения Дурлешт Марианна Рацэ.
В новом почтовом отделении будут трудиться 10 сотрудников.
"Здесь намного просторнее, столы не стоят зигзагами, как это было раньше, все практично. Есть проход", - сказал оператор Олег Соломон.
"Стало легче, потому что все близко. Например, выдача у нас была в другом зале, приходилось переходить. Теперь все проще", - отметила оператор Неля Степанова.
А клиенты надеются, что теперь работа сотрудников станет эффективнее, и им больше не придется простаивать в очередях.
"Все хорошо, было бы здоровье, чтобы мы приходили на почту и оплачивали счета здесь, это намного удобнее. Не нужно будет ездить в город и стоять в очередях."
"Было очень тяжело, было холодно, в старом отделении не было отопления, сотрудники работали в ужасных условиях. Теперь намного лучше."
По словам директора Почты Молдовы, в будущем в Дурлештах откроют еще одно отделение.
"Дурлешты развиваются, построили много новых зданий. До конца года мы откроем еще одно почтовое отделение такого же типа, площадью шесть на три метра. Там будут располагаться три оператора и два почтальона", - сказал директор предприятия "Почта Молдовы" Сергей Нэстас.
Строительство нового отделения обошлось в 600 тысяч леев. За последние несколько лет в стране отремонтировали и открыли 360 почтовых отделений.
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