Шум сказывается на здоровье жителей Парижа, Рима и Лондона меньше, чем на здоровье жителей других европейских столиц. Об этом говорится в докладе Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), посвященном влиянию внешней среды на здоровье, сообщает "Евро Пульс".
Исследователи подсчитали, сколько лет "теряют" жители городов из-за проблем, вызванных шумом. Среди них – заболевания сердечно-сосудистой системы, бессонница и повышенный уровень стресса, пишет РИА Новости.
Чтобы оценить степень проблемы в конкретном городе, специалисты сложили длительность болезней, вызванных шумом, у 100 тысяч жителей. Оказалось, что шум добавляет каждым 100 тысячам жителей Парижа 20 дополнительных лет болезни в сумме; 30 лет – в Риме, 35 – в Лондоне. Больше всего теряют здоровье из-за шума жители Софии (610 лет в совокупности на 100 тысяч жителей).
Влияние шума на здоровье не всегда напрямую зависит от объективного уровня шума в городе. Так, согласно проведенному ранее исследованию, самой тихой столицей в ЕС считается Вена, но ее жители все равно страдают от шума больше, чем парижане (85 лет болезни в сумме на каждые 100 тысяч жителей). Это связано с расположением источников шума: чем дольше человек непрерывно находится под его воздействием, тем больше вероятность того, что это скажется на его самочувствии. В зону риска входят, например, работники офисов, находящихся недалеко от строек, шумных магистралей или предприятий – даже если этих источников шума в городе немного.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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