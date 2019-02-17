В столичном пригороде прошла выставка голубей и декоративных птиц

Более 200 заводчиков птиц приняли участие в Республиканской выставке голубей и декоративных птиц, которую организовали в Дурлештах. Звездами экспозиции стали королевские и кудрявые голуби. Георгий Боаге из Дурлешт разводит птиц с детства. Сейчас в его хозяйстве насчитывается свыше 200 голубей четырех видов.

"Это императорская птица, привезенная из Англии, этот вид декоративный и очень дорогой. Эта птица королевской породы, она весит до полутора килограммов, она уже для украшения", - сказал заводчик голубей Георгий Боаге.

Приехали на выставку заводчики со всей страны.

"Это "павлиний" голубь с большим хвостом. Это "бойный", он взлетает и крутиться в небе. Эти летают на дальние расстояния. Это "кейк", а это "якобинец", тоже для красоты", - сказал заводчик голубей Виктор Тихон.

"Такой голубь стоит 1000 леев. Порода "дракон", а это "большой венгр", есть также "статный", там вот есть "китайская чайка"."

Вадим Подваленко из Кагула привез на выставку кроме голубей еще петухов и кроликов.

Цены на голубей варьируются от 100 леев до 200 евро, в зависимости от вида и размера.

"Я купил голубя "статного", мне нравится. С детства их люблю. Отдал 200 леев. Это недорого."

"У нас много видов, семь-восемь, сейчас нужно заняться их спариванием. А у нас в одной из клеток только самцы, ищем самочек."

Республиканскую выставку голубей и декоративных птиц организуют в Дурлештах ежегодно.





