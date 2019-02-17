Центральная избирательная комиссия призвала граждан проверить достоверность списков избирателей. Сделать это можно на участках для голосования, а также на сайте ЦИКа.
"Очень важно проверить точность составления основных списков избирателей, прежде всего для того, чтобы знать, на каком участке они голосуют. Кроме того, важно знать число граждан до 24 февраля, пока еще можно делать корректировки в списках избирателей", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.
Также ЦИК призвал граждан, которые в день выборов будут находиться не по месту регистрации, получить специальные справки для голосования в других населенных пунктах.
"Если они не смогут прийти на свой избирательный участок, то до 23 февраля они смогут запросить справку для участия в голосовании. В то же время, если они будут голосовать на другом участке, который входит в одномандатный округ, им придется запросить две справки", - сказала Алина Руссу.
В этом году парламентские выборы впервые пройдут по смешанной системе: 50 депутатов изберут по спискам, 51-ого - по одномандатным округам. В день парламентских выборов так же пройдет консультативный референдум. На плебисцит вынесут два вопроса - о сокращении числа депутатов, и о возможности граждан отзывать мандат парламентариев, которые не выполняют обязательства.
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