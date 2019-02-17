Бизнесмен Сергей Енчу поддерживает ДПМ на парламентских выборах 24 февраля

Реформы правительства Филипа облегчили ведение бизнеса в Молдове. Кабмин показал открытость к дальнейшим переменам, которые позволят предпринимателям выйти из тени и спокойно вести бизнес. В этом уверен владелец городской сети кафе Taxi Blues Сергей Енчу, который открыто призвал своих коллег по цеху и всех знакомых голосовать за ДПМ и дальнейшие реформы.

"Я хочу поддержать ДПМ потому что хочу порядка в стране и разумных условий для бизнеса. Я как ресторатор благодарен демократам за то что в 2018 году мы были услышаны и получили упрощенное налогообложение, снижение НДС до 10%. И я верю, что это только начало",- написал Енчу в Facebook.

Бизнесмен отметил, что встречи властей с предпринимателями продолжают проходить продуктивно, пишет allmoldova.

"Мы обсуждаем, налог на заработную плату в размере 15% (по примеру служб такси). Это точка 0, по выводу зарплат из полной тени. Мы сегодня обсуждаем изменение санитарных норм. Мы не хотим чувствовать себя “животными” при общение с различными проверяющими структурами. Мы сегодня ставим вопрос, об ответственности работника за не выбитый чек, а не компании. Мы сегодня уже говорим о необоснованных поборах различных структур и организаций! Я верю, что нам удастся решить наши проблемы при поддержке демократической партии в следующем парламенте",- добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Сергей Енчу стал одним из первых, кто одобрил малую налоговую реформу и снижение давления на бизнес, отметив, что после этого вести дела честно стало легче. Более того, он запустил акцию в сети своих заведений "Не получил чек - не плати за счёт", призвав и все остальные заведения не уклоняться от уплаты налогов.