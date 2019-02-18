Потепление в Молдове в середине февраля

Сотни горожан воспользовались накануне теплой погодой и вышли на прогулку в парки. Дети катались на роликах и велосипедах, а взрослые совершали пешие прогулки. Было многолюдно и в парке Дендрариум.

"Все супер, отлично, очень хорошо. Дети гуляют, большое удовольствие".

"Мы всегда гуляем здесь весной. Любуемся цветами, ищем божьих коровок. Гуляем с мамой, папой и младшим братиком".

"Расслабляемся после прохладной недели. Когда были здесь в последний раз, лежал снег".

"На улице тепло, солнце, свежий воздух. Нужно выходить в парк, дышать кислородом".

Родители с маленькими детьми устроились на игровой площадке. Некоторые отправились к озеру искать подснежники.

"Катаюсь на роликах, наслаждаюсь этим днем".

"Гуляем с друзьями, женами, детьми. Сегодня на улице очень хорошо. Уже несколько часов гуляем, везде побывали".

"Замечательно, отличный день, интересно и много людей. Только одна проблема - очереди за билетами, это задача для местных властей".

По прогнозам синоптиков, сегодня температуры воздуха немного понизится. В Кишиневе термометры покажут семь градусов. В выходные ожидается минусовая температура.