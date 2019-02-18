Более 200 тысяч малышей в нашей стране посещают детские сады, в которых созданы современные условия. За последние три года большинство дошкольных заведений отремонтировали и оснастили всем необходимым. Обновили их при поддержке правительства Румынии. Внесли свой вклад также центральные и местные власти Молдовы. Объем инвестиций достиг 26-ти миллионов евро.
Отремонтировали капитально и детский сад "Povestea" в Ниспоренах. Там заменили окна, сделали теплоизоляцию, установили котел на биомассе и солнечные батареи, обновили пищеблок, а группы оснастили новой мебелью.
Родители малышей отмечают, что за последние два года условия в детском саду значительно улучшились.
"Наши дети моют руки теплой водой, которая нагревается при помощи солнечных батарей. К тому же, в детском саду очень тепло за счет отопления на биомассе. Конечно, с такими условиями мы спокойны и довольны", - сказала жительница Ниспорен Кристина Молдован.
"Утром моем руки, делаем зарядку и играем. В детском саду очень хорошо".
Довольны новыми условиями и сотрудники детсада. А благодаря реформе в области оплаты труда, теперь они получают повышенные зарплаты.
"Было около трех тысяч леев, а сейчас более пяти. Это очень хорошо для молодых специалистов. Я люблю свою профессию, поэтому здесь работаю. Хочу от имени всех молодых специалистов поблагодарить вас за эту помощь", - отметила воспитательница детсада Povestea Марина Праля.
В рамках визита в Ниспорены детский сад посетил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Кандидат по 17-ому одномандатному округу отметил важность дошкольного воспитания, и подчеркнул, что инвестиции в детей - это инвестиции в будущее. Он добавил, что ДПМ уже реализовала много социальных проектов в поддержку семей с детьми, и продолжит работать в этом направлении.
"Семьи будут получать по 200 леев в месяц на каждого ребенка до его совершеннолетия. Это миллиарды леев, которые мы можем выделить из бюджета, потому что мы их накопили. Мы дали некоторым по рукам, чтобы не воровали, и теперь деньги идут в бюджет. Есть и другие проекты, например, бесплатные лекарства для детей", - прокомментировал кандидат ДПМ по 17-ому округу Влад Плахотнюк.
Обсудили демократы с местными жителями и другие вопросы.
- Хотим дороги.
- Понял, будем и дальше строить дороги. В этом году отремонтируем в два раза больше, в том числе и в Ниспоренах.
"Я получила социальное жилье. У меня двое детей, и это очень важный проект для нашего города. Хочу поблагодарить за это".
Посетил Влад Плахотнюк и местный лицей имени Мирчи Элиаде. Он встретился с учителями и лицеистами. Педагоги привествуют реформу об оплате труда.
"Я знаю, что применение новой формулы расчета заработной платы стало возможным лишь благодаря Демократической партии. Спасибо вам за это".
"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за простоту и искренность. Я не знала вас, видела только по телевизору, и сегодня рада лично с вами познакомиться. Поздравляю вас от всей души, господин Плахотнюк, очень горжусь. Позвольте мне пожать вашу руку", - сказала учитель математики Анастасия Русу.
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