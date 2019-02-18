Наглость высшей степени. Бесконечно ругают Румынию, но оправдывают первых лиц ПСРМ в парламенте, у которых гражданство соседней страны. Кандидат социалистов в 8 округе Флорешт, Серджиу Гроза придумал ещё одно оправдание - депутаты ПСРМ получили гражданство Румынии до того, как стали парламентариями, чтобы могли ездить на работу в Европу.
Имея гражданство Гондураса, я не становлюсь гондурасом (намёк на оскорбительное слово по-русски).
"Нужно учитывать, что имея гражданство Румынии, я не становлюсь румыном»,- заявил Гроза. Более того, высокомерным тоном кандидат от социалистов заявил, что депутаты ПСРМ получили гражданство до того, как попали в парламент, а это, на его взгляд, не оппортунизм, поскольку "румынское гражданство было получило рядом граждан Республики Молдова, чтобы они могли работать заграницей", - имея в виду возможность легального заработка в ЕС ,передает Allmoldova.
Напомним, шесть депутатов социалистов дали присягу на верность соседнему государству. В предвыборной кампании 2014, а также после выборов, тогдашний лидер ПСРМ Игорь Додон, ныне глава государства, заявлял неоднократно, что депутаты социалисты, у которых есть гражданство Румынии, откажутся от него.
Deschide.md опубликовал недавно Национальных властей по гражданству Бухареста, которые уточняли, что Алла Долинцэ, Корнелиу Фуркулица, Геннадий Митрюк и Адриан Лебединский не подавали заявлений об отказе от румынского паспорта.
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БЛИЗНЕЦЫ
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