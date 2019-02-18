В США произошла стрельба: один погибший, пять раненых

Пять человек доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Один из пострадавших - 17-летний подросток.

В США пять человек пострадали и один человек погиб при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом сообщил местный портал Nola.

Указано, что все пятеро были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших - 17-летний подросток,передает Корреспондент.

Кроме того, погибшим оказался сам нападающий, которого в итоге застрелила полиция.

О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.