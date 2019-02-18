В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной поезд

В момент аварии в поезде находились около 240 человек. Рейс был из Германии в швейцарский курортный городок.

В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен. Об этом сообщает компания SBB - Швейцарские федеральные железные дороги.

Известно, что высокоскоростной поезд Intercity-Express междугороднего сообщения, выехал из Берлина. Вагоны сошли с рельсов недалеко от вокзала швейцарского Базеля,передает Корреспондент.

Сообщается, что в момент аварии в поезде находились около 240 человек. Всех пострадавших эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причины аварии поезда выясняются.

Как сообщалось, в Испании столкнулись два поезда, десятки пострадавших. Авария произошла между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.