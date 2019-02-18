Врач похудел на 82 кг ради пациентов

Британец считал, что подает плохой пример своим пациентам и чувствовал себя дискомфортно в общении с больными.

Житель английского города Ноттингем 24-летний Майлз Брайерс, работающий парамедиком, похудел вдвое, чтобы вдохновить своих пациентов. Об этом сообщаетDaily Star.

Мужчина весил 158 килограммов и не мог выполнять свою работу наилучшим образом. Он жаловался на одышку, постоянно потел, не мог быстро бегать. Все это приводило к тому, что Брайерс чувствовал себя неудобно при общении с пациентами,передает Корреспондент.

Парамедик питался фастфудом, шоколадными батончиками и энергетическими напитками. Он решил похудеть и отказался он вредной пищи, сбросив 30 кг. Такой результат не удовлетворил врача, и он начал заниматься по специальной программе тренировок.