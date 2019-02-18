Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

В Лос-Анджелесе планируют построить небоскреб, фасады которого украсит конструкция, напоминающая знаменитую летящую юбку Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого года".

Высотка будет состоять из двух корпусов с фасадами из красного дерева. Высота первой башни составит 70 этажей, вторая будет вдвое выше, пишет Вести.ru.



Фото: Koichi Takada Architects

Здание также украсят стеной из живых растений – по замыслу автором проекта, это улучшит качество воздуха в городе, пишет РБК.

В здании разместят квартиры и магазины, на крыше оборудуют бассейн. Рядом появится благоустроенная общественная зона.