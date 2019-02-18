В Британии обвинили Facebook в нарушении законов о конфиденциальности

Британские депутаты заявили, что Facebook "преднамеренно и сознательно" нарушала законы о сохранении конфиденциальности данных и защите от конкуренции в стране, и призвали провести расследование в отношении компании, говорится в докладе "Фейковые новости" комитета по цифровым технологиям британской палаты общин.

"(Британский регулятор в сфере информации - ред.) Офис комиссара по информации (ICO) сообщил комитету, что компании Facebook необходимо значительно изменить свою бизнес-модель и методы работы, чтобы сохранить доверие. Из документов, которые мы получили от компании Six4Three, очевидно, что Facebook намеренно нарушала как законы о сохранении конфиденциальности данных, так и законы о защите от конкуренции. ICO должен провести подробное расследование в отношении методов работы платформы Facebook, ее использования данных пользователей и данных друзей пользователей, а также использование "взаимности" в обмене данными", - говорится в отчете,передает РИА Новости.

"Нельзя допускать, чтобы компании, подобные Facebook, вели себя, как "цифровые гангстеры" в мире интернета, считая себя выше и вне закона", - также говорится в докладе.

Британские депутаты, ссылаясь на полученные из документов компании Six4Three доказательства, сделали вывод, что "Facebook хотела захватить управление настройками конфиденциальности пользователей, чтобы передавать данные некоторым разработчикам приложений, взимать высокие цены в сфере рекламы с некоторых разработчиков за обмен этими данными и лишить некоторых разработчиков, таких как Six4Three, этих данных, тем самым, приведя их к потере бизнеса". "Кажется очевидным, что Facebook, как минимум, нарушала соглашение с Федеральной торговой комиссией", - говорится в документе.

Депутаты рекомендовали властям Великобритании провести расследование в отношении Facebook, чтобы выяснить, использует ли компания "свое доминирующее положение на рынке социальных сетей, чтобы решать, чей бизнес должен добиться успеха, а чей потерпеть неудачу".