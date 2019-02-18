В одном из торговых центров столицы прошёл необычный показ мод. Новую одежду демонстрировали девушки и дети на роликовых коньках. Свои коллекции на весенне-летний сезон представили 12 дизайнеров. В них преобладали наряды пастельных тонов, сделанные из натуральных тканей.
"Мы подстроились под идею. Исключили из нашей коллекции брюки и длинные платья, потому что хотим обойтись без травм сегодня. Надеюсь, обойдется".
"Вдохновением для коллекции послужил классический английский тренч. Мы использовали клетку, потому что она очень актуальна. Также у нас есть несколько моделей из искусственного меха, потому что мы думаем об экологии".
Показ на роллердроме подготовила Патронатная ассоциация легкой промышленности. По словам организаторов, это еще одна возможность поддержать отечественное производство, передает canal3.
"Бренд "Din inima" включает в себя 60 молдавских марок одежды и обуви, 12 из них представлены сегодня на данном показе. Здесь есть и детская одежда, и женская, и мужская. Все коллекции полностью соответствуют потребностям покупателей и диктуют тенденции в новом сезоне".
В день показа все новые наряды продавали с 10-процентной скидкой.
Комментарии
- В Кишиневе организовали вечер экспресс-свиданий
- Потепление в Молдове в середине февраля
- В столичном пригороде прошла выставка голубей и декоративных птиц
- Строительство нового почтового отделения в Дурлештах обошлось в 600 тысяч леев
- Бойцы батальона Fulger организовали собственную музыкальную группу
- В конкурсе по робототехнике приняли участие более 500 детей со всей страны
- Житель Кишинева переквалифицировался из технолога в ювелиры
- Около 900 случаев заболевания ВИЧ выявили в 2018 году в Молдове
- Жители двух столичных улиц останутся без воды в понедельник
- Более двух миллионов леев потратили на реконструкцию церкви в селе Логанешты Хынчештского района
- Бренд Boss представил новую классику
- Двухлетний ребенок провалился в яму с отходами в селе Джамана Новоаненского района
- Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
- СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти
- СМИ: в Индии после нападения на колонну военных задержаны более 20 человек
- Бизнесмен Сергей Енчу поддерживает ДПМ на парламентских выборах 24 февраля
- Всегда закрывайте дверь. Пожарный дал простой совет, который может спасти жизнь
- Кот выбрал странный способ напакостить соседям, и в итоге его поймали с поличным
- Ученые посоветовали продукты от жира на животе
- Серьезная авария в Фалештском районе: четыре человека пострадали
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- МИДЕИ: пленники находятся под опекой некоего НПО в Москве, а у молдавских дипломатов нет ни доступа к ним, ни информации об их местонахождении
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md