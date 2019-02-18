Сменили каблуки на ролики. В одном из торговых центров столицы прошел необычный показ мод

В одном из торговых центров столицы прошёл необычный показ мод. Новую одежду демонстрировали девушки и дети на роликовых коньках. Свои коллекции на весенне-летний сезон представили 12 дизайнеров. В них преобладали наряды пастельных тонов, сделанные из натуральных тканей.

"Мы подстроились под идею. Исключили из нашей коллекции брюки и длинные платья, потому что хотим обойтись без травм сегодня. Надеюсь, обойдется".



"Вдохновением для коллекции послужил классический английский тренч. Мы использовали клетку, потому что она очень актуальна. Также у нас есть несколько моделей из искусственного меха, потому что мы думаем об экологии".



Показ на роллердроме подготовила Патронатная ассоциация легкой промышленности. По словам организаторов, это еще одна возможность поддержать отечественное производство, передает canal3.



"Бренд "Din inima" включает в себя 60 молдавских марок одежды и обуви, 12 из них представлены сегодня на данном показе. Здесь есть и детская одежда, и женская, и мужская. Все коллекции полностью соответствуют потребностям покупателей и диктуют тенденции в новом сезоне".



В день показа все новые наряды продавали с 10-процентной скидкой.

