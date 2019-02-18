Над Китаем взошли три солнца. ВИДЕО

Два впечатляющих солнечных "нимба" заметили в небе в северной провинции Китая Гебей. Сияние по обе стороны солнца создало впечатление, что над Землей взошло три светила.

Такое явление считается исключительным и случается очень редко. По сообщениям, оно длилось всего 10 минут, передает УНИАН.

Метеорологи называют солнечный нимб оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

