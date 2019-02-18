Чтобы уберечь себя от неверного шага и серьезной ошибки, астрологи советуют прислушаться к подсказкам небесных светил.
Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 18-24 февраля, передает УНИАН.
ОВЕН. С легкостью вам удастся наладить отношения с деловыми партнерами, хотя еще совсем недавно сделать это было очень непросто. Не исключено, что встретите давнего знакомого, благодаря которому сумеете создать нечто новое.
ТЕЛЕЦ. Ловите момент и радуйтесь тому, что уже имеете. Преграды, которые обязательно появляются на пути человека, уверенно шагающего вперед, удастся преодолеть без особого труда. Прекрасное время для тех, кто твердо решил объявить войну вредным привычкам.
БЛИЗНЕЦЫ. Ожидается насыщенный период, который будет богат на интересные события и встречи. Стоит лишь помнить о том, что в любой ситуации важно сохранять спокойствие и твердо придерживаться своих убеждений. Сумеете воплотить в жизнь задуманное.
РАК. Излишние перегрузки на работе ничего хорошего, кроме физической усталости и испорченного настроения, не принесут, так что делайте нужные выводы. Торопитесь медленно — эта фраза должна стать для вас девизом на предстоящий период.
ЛЕВ. Негативные эмоции следует гнать от себя прочь. Лишний раз обдумайте свои слова и действия, это верная защита от всевозможных ошибок и недоразумений. Опасайтесь общения с людьми, которые любят плести служебные интриги.
ДЕВА. Активность и предприимчивость, проявленные вами, непременно принесут плоды. Во время дискуссий не стоит демонстрировать свое открытое противостояние, это может негативным образом сказаться на вашей дальнейшей карьере.
ВЕСЫ. Проанализируйте свои ближайшие планы, возможно, они нуждаются в некоторой корректировке. Ожидается много встреч, знакомств, поездок. Однако это вовсе не означает, что вам непременно нужно принимать участие во всем этом.
СКОРПИОН. Активные и решительные действия помогут вам улучшить финансовое положение, что не может не радовать. Пересилив себя, сумеете освободиться от комплексов, которые мешали вашему дальнейшему продвижению вперед.
СТРЕЛЕЦ. Проявляйте больше внимания к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся совершенно бесперспективными. Не исключено, что именно сейчас вам поступит выгодное деловое предложение. Старайтесь проявить терпение и мягкость в отношениях с близкими.
КОЗЕРОГ. Хороший результат даст индивидуальная работа, поэтому стоит свои усилия бросить на это направление. Старайтесь не допускать проявления эгоизма в трудовом коллективе, коллеги не простят вам подобного отношения.
ВОДОЛЕЙ. Имеете все шансы сделать настоящий рывок у себя на службе, поднявшись на более высокую ступеньку карьерной лестницы. При этом вам не придется перегружать себя работой, поскольку удача будет сопутствовать во всем.
РЫБЫ. Для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы, неплохо бы воспользоваться поддержкой друзей, которым доверяете. Одиночное плавание не будет эффективным, лучше работать в команде. На личном поприще не стоит стремиться к совершенству.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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