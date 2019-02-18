Сотни тысяч цыплят сгорели во время пожара на птицеферме в Японии

В результате пожара на птицеферме в городе Омияма на японском острове Хонсю погибли сотни тысяч цыплят. Люди не пострадали.

Как пишет Громадське со ссылкой на местные СМИ, пожар произошел вечером 17 февраля. Огонь полностью уничтожил четыре из семи корпусов птицефабрики, передает УНИАН. Пожарным удалось потушить огонь после 4 часов работы. По данным полиции, всего в семи корпусах на территории предприятия находились почти 800 тысяч цыплят и кур. Недавно в США и Канаде в диких оленей обнаружили «болезнь зомби».







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