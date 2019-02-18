Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании нервно-паралитическим веществом "новичок", ухудшилось.

Британская пресса пишет, что он находится дома под постоянным наблюдением врачей. Специалисты говорят, что пациент никогда не восстановится полностью. Бывшего полковника ГРУ с дочерью отравили в марте прошлого года в британском городе Солсбери. Они оба выжили и сейчас находятся под защитой британских властей.

Спустя почти год после случившегося на одной из строек Солсбери неизвестные водрузили флаг России. Местные жители расценили это как издевательство над пострадавшими.

Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию. Москва все обвинения отвергает.





