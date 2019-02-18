В Кишиневе организовали вечер экспресс-свиданий

Найти вторую половинку за несколько минут. Это предлагают столичным жителям организаторы экспресс-свиданий. На знакомство участникам друг с другом дается всего семь минут.

"Самое главное - это прийти в хорошем настроении. Каждый человек должен понимать, зачем он сюда идет. А он идет затем, чтобы познакомиться. Его задача не в том, чтобы на первом свидании так покорить совеседница или собеседницу- чтобы они сразу поехали в ЗАГС", - сказал организатор экспресс-свиданий Виталий Поливанов.

Каждый участник мероприятия сначала заполнил небольшую онлайн-анкету.

"Я собираю людей в возрастных рамках от 26 до 33 в этот раз. Были заявки и от людей более старшего возраста, но я им сообщил, что они попадут в следующую группу, которая тоже набирается. Возможно это будет 34 плюс".

Пока попытать свое счастье решились 20 парней и девушек.

"Я ищу девушку для серьезных отношений. Об этом мероприятии узнал из интернета. Если честно, раньше подобное видел только в кино. Мне кажется, это отличная идея".

"Мне кажется я найду человека, с которым продолжу общение и дальше. И, конечно, надеюсь понравиться кому-то из молодых людей".

"Некоторые девушки очень даже понравились. Уже чувствуется некое притяжение между нами. Надеюсь, мы продолжим общаться и дальше".

Участие в мероприятии стоит 150 леев.