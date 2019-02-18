В "Поле чудес" показали, что происходит с подарками после съемок программы

В эфире "Первого канала" показали, что происходит со съедобными подарками после съемок программы "Поле чудес".

Отмечается, что согласно многолетней традиции участники привозят ведущему Леониду Якубовичу свои домашние заготовки и выпечку, а также различные сувениры, пишет РИА Новости.

На кадрах, снятых в конце программы видно, что подарки не уносят за кулисы, а оставляют для гостей студии, которые могут забрать еду с собой.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление видеозаписи, подчеркнув, что не понимают ажиотажа гостей вокруг подарков. Однако часть комментаторов отметила, что запись таких программ, как "Поле чудес", длится долго и гости вполне имеют право "подкрепиться" после съемок.