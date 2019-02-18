В Ирландии продают необитаемый остров за $1,4 миллиона

В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, на котором есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.

Как сообщает американский телеканал CNN, остров продают за 1,4 млн долларов.

Отмечается, что общая площадь острова - 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, пешком надо около часа, чтобы дойти из одного конца острова в другой. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии, пишет УНИАН.

Продавец, имя которого не озвучивается, предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться туда.



