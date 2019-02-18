Буйство красок. В Венеции стартовал карнавал

Мероприятие проходит в итальянском городе ежегодно. На этот раз оно будет продолжаться две с половиной недели.

В Венеции стартовал ежегодный карнавал, который должен продлиться две недели - с 16 февраля по 5 марта. Об этом пишет The Telegraph.

Тысячи людей со всего мира прибыли в Венецию на выходных, так как итальянский город начал свой карнавальный сезон с традиционного открытия водного парада на канале Каннареджо,передает Корреспондент.

В основу шоу положена идея о воображаемом путешествии из Венеции на Луну. Таким образом организаторы решили отдать дань мечтателям и путешественникам по всему миру.