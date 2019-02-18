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Темные личности и сладость греха: астрологи назвали самые порочные знаки зодиака
// фото: из открытых источников
11:10, 18 Feb 2019
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Нередко греховные мысли и поступки приписываются отдельным людям из-за их характера. Однако астрологи утверждают, что некоторые из знаков Зодиака буквально предрасположены к пороку.

Для людей, родившихся под знаком Овна свойственна излишняя эмоциональность и импульсивность. Такие люди нередко просто пугают окружающих, однако астрологи предупреждают, что с возрастом в Овны эти черты могут усугубляться и превращаться в жестокость и злость. Поэтому не рекомендуется выводить Овнов на эмоции, ведь не вы, а они заберут всю вашу энергию и заставят чувствовать себя загнанной овечкой, пишет УНИАН.

Вся сущность Стрельцов открывается лишь при очень близком душевном контакте. Астрологи отмечают, что зачастую представители этого знака Зодиака обладают весьма странными и пугающими наклонностями, от которых в жилах стынет кровь. Кроме того, нередко наблюдается паталогическая тяга Стрельцов к азартным играм, при этом даже проиграв, он ни за что не остановится.

И наконец Скорпионов астрологи называют наиболее темными и пугающими личностями среди всех знаков Зодиака. Эти люди остановятся ни перед чем, чтобы достигнуть желаемого. Для них не бывает преград и любые грехи являются лишь средством для достижения поставленной цели. Из-за того, что для Скорпионов не существует понятия чувства меры, они способны пойти на самые страшные деяния, совершат любой грех, но, в конечном счете, получат свое. Но даже после этого никогда не услышим от них искренних слов раскаяния и сожаления.




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