СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти

Следователи Удмуртии на данный момент не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). В связи с этим они не могут подтвердить слова его матери о том, что наркотиков и алкоголя в крови музыканта не обнаружено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по республике.

— Как только результаты судмедэкспертизы поступят, мы обязательно сообщим об этом, — прокомментировали слова матери Толмацкого в удмуртском следкоме.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. В день его похорон на YouTube появился последний клип рэпера. Тогда за сутки он собрал более 700 тысяч просмотров. Сейчас цифра превышает миллион, пишет life.