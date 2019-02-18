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Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
// фото: Ebony Stevenson
11:34, 18 Feb 2019
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Студентка из Великобритании пожаловалась на сильную головную боль, была введена в кому и проснулась через несколько дней матерью. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Эбони Стивенсон (Ebony Stevenson) из города Олдем, графство Большой Манчестер, 2 декабря 2018 года отправилась спать в 20:30 из-за сильной головной боли. Как утверждает 18-летняя девушка, она не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок. Ее мать Шери (Sheree) вызвала скорую, прибывшие врачи первым делом спросили, не беременна ли Эбони.

Шери ответила врачам, что это невозможно. В это время на глазах удивленной матери у Эбони вырос живот. Врачи объяснили британке, что у ее дочери преэклампсия — тяжелая форма токсикоза на поздних стадиях беременности. Из-за судорог беременной плод начал активно двигаться, поэтому его стало видно,передает lenta.

Врачи объяснили, что британка так долго не знала о беременности из-за того, что у нее врожденное удвоение тела матки. Пока в одном из органов, расположенном ближе к спине, развивался плод, другая матка продолжала функционировать как обычно, поэтому у Эбони не прекратились менструации. Доктора отметили, что обычно женщинам с такой аномалией непросто забеременеть и выносить плод, и назвали случай британки экстраординарным.

Эбони признается, что раннее материнство не входило в ее планы, но она очень счастлива и «не променяла бы дочь ни на что на свете». Со временем она планирует вернуться в колледж и продолжить учиться на спортивного физиотерапевта. Заботу о ребенке на себя готова взять Шери, так как она не работает.




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