Двухлетний ребенок провалился в яму с отходами в селе Джамана Новоаненского района

Двухлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после того как упал в яму с отходами. Инцидент произошел в селе Джамана Новоаненского района.

Ребенок играл без присмотра во дворе дома, выбежал на задний двор и упал в яму для отходов. На помощь малышу пришел 33-летний отец.

Мальчика доставили в реанимационное отделение Новоаненской районной больницы с дыхательной недостаточностью. Замет перевезли "Авиасаном" в столичный Институт матери и ребенка.



По сообщению врачей, сейчас состояние двухлетнего пациента стабильное.



Полиция опросила родителей ребенка. В семье воспитываются еще трое детей.





