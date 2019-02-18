Бренд Boss представил новую классику

Бренд Boss показал новые коллекции мужской и женской одежды на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 18 февраля.

В мужской коллекции бренд-директор Инго Уилтс представил кожаные пальто, тренчи и классические костюмы с современными деталями. Фактуры — мягкие, основные тона — натуральные: охристые, песочные, коричневые оттенки. Уилтс использовал классические паттерны (клетка, полоска) и дополнил строгие силуэты трикотажем крупной вязки в пастельных тонах. Аксессуары также отвечают общей теме "новой классики": лаконичные туфли и ботинки, портфели, сумки-weekenders,передает lenta.

Сходные мотивы преобладали и в женской коллекции. Будущей зимой девушка Boss будет носить мягкие верблюжьи пальто, прямые юбки с высокими сапогами из тонкой кожи, классические костюмы с легким эффектом oversize. Кроме оттенка camel, женщинам предлагаются другие натуральные тона, в том числе телесный nude и светло-серый.

В ноябре 2018 года бренд Boss объявил о сотрудничестве с немецким производителем автомобилей класса люкс Porsche. Boss стал официальным поставщиком формы для гонщиков будущей команды автопроизводителя, которая, согласно договору, примет участие в соревнованиях "Формулы-Е" сезона 2019/2020 уже в новой экипировке.