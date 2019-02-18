В Чувашии собаки загрызли женщину

Овчарки загрызли женщину в деревне в Чувашии и покусали двух пожилых мужчин, возбуждено дело, сообщает республиканское управление СК.

Кавказская и среднеазиатская овчарки, оказавшиеся без присмотра, утром в воскресенье в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района Чувашии набросились на троих сельчан. Пострадавшая 76-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Двое мужчин 60 и 70 лет получили разные травмы, им была оказана медицинская помощь,передает РИА Новости.

"По данному факту возбуждено уголовное дело статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются пострадавшие и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального управления СК.