СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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